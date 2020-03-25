Полиция Украины заблокировала шесть населенных пунктов из-за коронавируса

Полиция заблокировала шесть населенных пунктов в Тернопольской области Украины, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко сообщил в своем Facebook.

Согласно публикации, в области умерший от коронавируса мужчина контактировал со священником, который заболел ранее. Также с зараженным сановником могли контактировать около 500 человек в регионе.

«Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейка, Ковалевка и четыре других заблокированы полицейскими», ― написал Геращенко.

Также замглавы украинского МВД призвал всех, кто контактировал с умершим или священником, обратиться по телефонам 102 или 103 и сообщить об этом.

Согласно последним данным Worldometer на Украине зафиксировано 114 случаев заражения новым типом коронавируса, скончались четверо, из больниц был выписан один человек.

23 марта сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 434 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.