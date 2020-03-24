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Глава МИД Украины совершит виртуальный визит в Германию

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Фото: ТАСС/Zuma
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые совершит виртуальный визит в Германию. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на МИД страны.

«24 марта министр Дмитрий Кулеба осуществит виртуальный визит в Германию и проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел Гайко Маасом», — говорится в заявлении.

Переговоры пройдут в резиденции посла ФРГ на Украине Анки Фельдгаузен. Ключевыми темами обсуждения станут углубление двусторонних отношений и совместная борьба с распространением коронавируса.

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Трансляция переговоров пройдет на официальной странице МИД Украины в Facebook. Начало в 12:50 (местное время).

По итогам этой виртуальной встречи главы МИД двух стран сделают заявление для прессы.

С 11 марта до 3 апреля на Украине действует карантин из-за коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивных и культурных мероприятий, которые могут проходить без зрителей.

20 марта объявили режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях, а 23 марта правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса.

23 марта канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус. По ее словам, на это побудили «рекомендации Института Роберта Коха». В итоге результат оказался отрицательным.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.

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