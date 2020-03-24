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Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.

«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. «Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками «короны», — рассказал Бессараб.

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Врач предупредил, что опасность нового вида коронавируса заключается в легкости его передачи от человека к человеку и напомнил, что особую угрозу COVID-2019 несет для пожилых людей.

Эксперт отметил, что вирусная природа возбудителя проявляется в резком повышении температуры тела вплоть до 39 градусов и выше, которое сопровождается болью в мышцах без четкой локализации.

23 марта доктор медицинских наук Виктор Зуев объяснил более высокую подверженность мужчин заболеванию коронавирусом тем, что они более общительны и менее выдержанны, чем женщины.

Корона

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 195 странах.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились.

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