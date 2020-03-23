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Врач объяснил подверженность мужчин коронавирусу

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Мужчины более общительны и менее выдержанны, чем женщины, поэтому чаще заражаются коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказал доктор медицинских наук Виктор Зуев.

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«Ну да, мужчины болеют чаще — потому что они менее выдержанны, чем женщины. С этим спорить бессмысленно. Нам что-то сказали, мы из 10 раз восемь послушали, а два — пропустили мимо ушей. Вот за это мы и расплачиваемся. Я не вижу катастрофы для мужчин в этом», — приводит его слова «360».

Врач также отметил, что мужчины более общительны, что также является причиной более частых случаев заражения.

По словам Зуева, среди детей заболеваемость ниже, это связано с более трепетным отношением к ним со стороны взрослых.

«Кого мы всегда оберегаем, кого мы всегда спасаем? Детей. И это очень хорошо, что это имеет такой результат», — подчеркнул эксперт.

Ранее в понедельник главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна пойти на спад в апреле–мае из-за смены сезона. Медик также подтвердил данные о более частых случаях заражения вирусом мужчин, чем женщин.

Инфографика

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 350 тыс. случаев заболевания, скончались более 15 тыс. человек, выздоровели более 100 тыс. В России диагностировано 438 случаев инфицирования.

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