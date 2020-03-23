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Против ставропольского инфекциониста возбудили дело за нарушение карантина

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Фото: youtube.com
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СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста регионального Минздрава за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией.

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По данным следствия, женщина без ведома руководства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта.

«По возвращению она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и не предприняла мер к 14-дневной изоляции», — сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook в понедельник, 23 марта.

Женщина продолжила вести обычный образ жизни, однако 17 марта из-за ухудшения самочувствия была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Помимо Минздрава, женщина работала на кафедре инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медицинского университета. По последним подсчетам, она контактировала почти с 1 тыс. человек.

Уголовное дело возбуждено по ст. 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в понедельник сообщалось, что у одного из сотрудников Ивановской областной клинической больницы был диагностирован коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 351 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.

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