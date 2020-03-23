Киркоров перенес весенние концерты из-за коронавируса

Российский певец Филипп Киркоров перенес все свои весенние концерты из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила представитель пресс-службы артиста Екатерина Успенская.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире Филипп Киркоров принял решение перенести все свои весенние концерты на более поздний срок, так как сейчас каждый человек обязан приложить максимум от него зависящих усилий для помощи в борьбе с распространением COVID-19», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам представителя Киркорова, информация о его новых концертах появится позже. Известно только, что концерты, запланированные на 28, 29 и 30 апреля в Кремлевском дворце, уже перенесены на март 2021 года, в остальных городах — в основном на осень текущего года.

«Артист уверяет и успокаивает своих поклонников, что каждый концерт, который был заявлен, состоится обязательно», — подчеркнула Успенская.

19 марта певец Дмитрий Маликов также сообщил, что перенес свои концерты из-за эпидемии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 354 тыс. случаев заболевания, скончались 14,9 тыс. человек. В настоящее время в России диагностировано 438 случаев инфицирования.