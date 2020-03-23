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Врач оценил динамику заражений коронавирусом в России

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В России нет взрывной динамики заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«В России не было такого широкого распространения этой инфекции, на сегодняшний день 438 случаев коронавирусной инфекции, на 71 больше за сутки», — приводит ТАСС слова Брико.

В этом контексте он сравнил Россию и Китай, где в первые семь дней распространения инфекции было больше заболевших. «Эксплозивный был рост, здесь такого роста нет», — отметил он.

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Врач подчеркнул, что избежать взрывного роста заболеваемости в России удалось благодаря принимаемым мерам.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение двух недель к диагностике новой коронавирусной инфекции подключатся 15 референс-центров в регионах России.

Кроме того, на текущий момент известно, что в России провели уже более 165 тыс. исследований на коронавирус. Из-за подозрения на инфекцию под наблюдением медиков остаются 72 423 человека.

18 марта президент России Владимир Путин пообещал не скрывать данные о коронавирусе. Он заверил, что власти будут постоянно предоставлять объективную и честную информацию о том, как идет борьба с инфекцией.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны, мэр Москвы Сергей Собянин был назначен первым заместителем председателя этого координационного совета.

Инфорграфика

По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

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