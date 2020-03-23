В России провели более 165 тыс. исследований на коронавирус

В России провели уже более 165 тыс. исследований на коронавирус. Из-за подозрения на инфекцию под наблюдением медиков остаются 72 423 человека, говорится в понедельник, 23 марта, на сайте Роспотребнадзора.

«Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 360 обсерваторов на 23 764 места, из них развернуто 136 обсерваторов на 9433 места, где размещен 341 человек», — отметили специалисты.

За последние сутки в шести регионах России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции.

К 23 марта на горячую линию департамента здравоохранения Москвы обратились более 120 тыс. человек за консультацией по коронавирусу. Получено более 45 тыс. анкет от россиян, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.