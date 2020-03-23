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Путин поручил обеспечить россиян нужными материалами против коронавируса

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 23 марта на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым потребовал нарастить объемы производства, чтобы обеспечить граждан и специалистов материалами, необходимыми в условиях распространения корорнавируса.

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«Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности <…> сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска», — приводит его слова ТАСС.

Президент подчеркнул, что медперсонал, сотрудники МЧС, пограничной, таможенной и других служб должно быть «все необходимое» для организации работы. Также он попросил Мантурова регулярно докладывать о наращивании объемов производства.

Руководитель Минпромторга со своей стороны сообщил, что в начале апреля в России будут производиться до 3 млн медицинских масок в сутки, а в первой половине месяца оно вырастет до 5 млн в сутки.

Ранее, в понедельник главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна пойти на спад в апреле-мае из-за смены сезона.

Инфографика

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 354 тыс. случаев заболевания, скончались 14,9 тыс. человек. В настоящее время в России диагностировано 438 случаев инфицирования.

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