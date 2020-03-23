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Меркель сдала тест на коронавирус

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Фото: Michael Kappeler/Pool via Reuters
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Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус. Результат обследования будет представлен позже, сообщил в понедельник, 23 марта, представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

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По его словам, основными направляющими в данном случае являются «рекомендации Института Роберта Коха», пишет «РИА Новости». Как добавил Зайберт, в адрес политика поступают многочисленные пожелания здоровья.

Политик находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо. Меркель активна и провела заседание правительства в режиме видеоконференции, рассказал вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

«Я думаю, что это является свидетельством того, что эта инфекция может затронуть каждого из нас», — добавил вице-канцлер.

Накануне стало известно, что врач, который делал Меркель в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. В этот же день Меркель объявила об ужесточении карантинных мер по всей Германии.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 351 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438.

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