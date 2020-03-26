Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав Украины заявил об угрозе роста количества смертей от COVID-19

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если на Украине в самое ближайшее время не усилят меры по борьбе с коронавирусом, то число жертв COVID-19 может быть катастрофическим. Такое заявление сделал министр здравоохранения Илья Емец, сообщает РБК.

Пени на себя: УК в регионах временно отменят штрафы за неуплату ЖКУ
Но полностью освобождать россиян от коммунальных платежей нельзя, иначе встанет вся отрасль, говорят эксперты

Глава украинского Минздрава отметил, что система здравоохранения страны оказалась не готова эпидемии из-за того, что «разрушена почти до основания».

При этом он отметил, что число смертей будет расти в любом случае из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.

«Настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба для противодействия коронавирусу. Мы еще можем снизить количество жертв, если будем действовать решительно», — резюмировал Емец.

Ранее 25 марта правительство Украины ввело на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Он продлится до 24 апреля.

По данным университета Джона Хопкинса, на Украине выявлено 145 случаев заболевания. Один человек выздоровел, пять умерли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 800 украинцев решили воспользоваться спецпоездом Москва–Киев
Украина прекратит все пассажирские перевозки через границы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020