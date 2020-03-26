Минздрав Украины заявил об угрозе роста количества смертей от COVID-19

Если на Украине в самое ближайшее время не усилят меры по борьбе с коронавирусом, то число жертв COVID-19 может быть катастрофическим. Такое заявление сделал министр здравоохранения Илья Емец, сообщает РБК.

Глава украинского Минздрава отметил, что система здравоохранения страны оказалась не готова эпидемии из-за того, что «разрушена почти до основания».

При этом он отметил, что число смертей будет расти в любом случае из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.

«Настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба для противодействия коронавирусу. Мы еще можем снизить количество жертв, если будем действовать решительно», — резюмировал Емец.

Ранее 25 марта правительство Украины ввело на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Он продлится до 24 апреля.

По данным университета Джона Хопкинса, на Украине выявлено 145 случаев заболевания. Один человек выздоровел, пять умерли.