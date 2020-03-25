Около 800 украинцев решили воспользоваться спецпоездом Москва–Киев
Около 800 граждан Украины выразили желание воспользоваться специальным поездом Москва–Киев. Об этом 25 марта заявил замглавы МИД Украины Егор Божок.
«По состоянию на сегодня, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные относительно ориентировочного количества граждан РФ, желающих вернуться, уточняются», — приводит его слова УНИАН.
Также он рассказал, что Россия обратилась к Украине с просьбой организовать эвакуацию россиян. Для этого власти организовали поезд Киев–Москва.
Помимо этого украинские власти ждут разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса на Украине, которые направляются из третьих стран.
Ранее в среду власти Украины ввели на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 24 апреля. С 27 марта Украина прекратит пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.
Случаи заражения коронавирусом уже зафиксированы в девяти украинских регионах. Всего в стране 113 случаев инфицирования, четыре летальных исхода и один выздоровевший пациент.
Ранее в среду власти Украины ввели на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 24 апреля.
Согласно данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. Выздоровели 29 пациентов.
По данным Worldometers, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,6 тыс. человек.