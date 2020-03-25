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Около 800 украинцев решили воспользоваться спецпоездом Москва–Киев

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Около 800 граждан Украины выразили желание воспользоваться специальным поездом Москва–Киев. Об этом 25 марта заявил замглавы МИД Украины Егор Божок.

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«По состоянию на сегодня, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные относительно ориентировочного количества граждан РФ, желающих вернуться, уточняются», — приводит его слова УНИАН.

Также он рассказал, что Россия обратилась к Украине с просьбой организовать эвакуацию россиян. Для этого власти организовали поезд Киев–Москва.

Помимо этого украинские власти ждут разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса на Украине, которые направляются из третьих стран.

Ранее в среду власти Украины ввели на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 24 апреля. С 27 марта Украина прекратит пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

Случаи заражения коронавирусом уже зафиксированы в девяти украинских регионах. Всего в стране 113 случаев инфицирования, четыре летальных исхода и один выздоровевший пациент.

Ранее в среду власти Украины ввели на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 24 апреля.

Согласно данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. Выздоровели 29 пациентов.

По данным Worldometers, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,6 тыс. человек.

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