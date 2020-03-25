Украина прекратит все пассажирские перевозки через границы

Украина с 27 марта прекратит пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду,25 марта, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны», — цитирует украинского премьера «Интерфакс». Он поручил министерству иностранных дел, МВД и мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ страны.

Ранее в среду власти Украины ввели на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 24 апреля.

Случаи заражения коронавирусом уже зафиксированы в девяти украинских регионах. Всего в стране 113 случаев инфицирования, четыре летальных исхода и один выздоровевший пациент.

Согласно данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. Выздоровели 29 пациентов.

По данным Worldometers, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,6 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.