Пятнадцатый самолет Минобороны РФ прибыл в Италию

Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные совместно с итальянскими коллегами готовят специальную военную технику и оборудование к доставке в Бергамо, где будут работать российские специалисты.

ВКС России продолжают операцию по переброске российских специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии.

В субботу президент РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Российский лидер подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в Минобороны дорожили о готовности к переброске специалистов и оборудования.

24 марта сообщалось, что в Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. В тот же день власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 423 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек.