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В ВОЗ усомнились в «итальянском сценарии» эпидемии коронавируса в России

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сомневаются, что эпидемия коронавируса в России будет идти по «итальянскому сценарию». Об этом заявила представитель организации в России доктор Мелита Вуйнович.

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Российская система и практика здравоохранения исторически отличаются от западноевропейских, рассказала она «Интерфаксу». В России принят вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий в отношении коронавируса на всех уровнях государственной власти, а за рубежом упор делается на профилактику, предупреждение и действие «на опережение».

По словам Вуйнович, пик эпидемии в России еще не настал, но предсказать, когда он будет, пока невозможно.

«Всё будет зависеть от эффективности проводимых мероприятий, доступности ресурсов и, что не менее важно, понимания и поддержки всего населения», — отметила она.коронавирус

24 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным описал два возможных сценария развития ситуации. По его словам, можно рассматривать «азиатский» вариант, когда ситуация быстро утихает, и «итальянский», когда она нарастает. По его словам, если ситуация пойдет по китайско-корейскому сценарию, врачи будут очень рады, но готовиться всё же надо к худшему.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

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