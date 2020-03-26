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Нейросеть сможет выявить COVID-19 по флюорографии

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Фото: Global Look Press/ROSPOTREBNADZOR
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В настоящее время врачи ищут альтернативные способы выявления коронавируса, так как быстрые тест-системы пока распространены недостаточно. Российские ученые предложили использовать для предварительной постановки диагноза рентгеновские снимки легких. Анализировать их будет специально обученная система искусственного интеллекта, пишет газета «Известия».

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«В настоящее время врачи нашли такие отличительные признаки коронавирусной пневмонии, как интерстициальное (воспаление и нарушение структуры альвеол. — Ред.) поражение легких преимущественно с обеих сторон. При нем усиливается легочный рисунок, а также характерные инфильтративные (скопление жидкости. — Ред.) изменения в виде затемнений», — рассказал руководитель Центра искусственного интеллекта университета Иннополис Рамиль Кулеев.

В данный момент в университете обучают нейронную сеть, которая ранее специализировались на обнаружении признаков обычной пневмонии.

Система также способна принимать в расчет характерный для COVID-19 синдром матового стекла, при котором ткани на снимке выглядят размытыми.

Для обучения нейросети специалисты используют снимки заразившихся коронавирусом людей. Они берут их из открытой базы данных на сайте Github.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 27 марта

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