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Путин предложил создать спецфонд по борьбе с коронавирусом под эгидой МВФ

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент России Владимир Путин, выступая 26 марта на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.

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«Можно было бы подумать о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами центробанков стран-эмитентов валют, входящих в корзину МВФ», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, в четверг сообщалось, что страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление. Согласно документу, страны G20 договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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