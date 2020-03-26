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Появилось итоговое заявление саммита G20 по коронавирусу

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление, сообщил в четверг, 26 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после завершения конференции.

«Саммит «большой двадцатки» завершился», — приводит его слова ТАСС.

Песков также добавил, что по итогам конференции было принято «итоговое заявление».

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Согласно документу, страны G20 договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса.

«G20 готова готова сделать всё, что потребуется, для преодоления этой пандемии, наряду со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Группой всемирного банка (ГВБ), Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими международными организациями», — говорится в заявлении.

Кроме того, что страны обязались «не жалеть никаких усилий» для того, чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам.

«Мы также обязуемся в добровольном порядке немедленно выделить ресурсы в фонд реагирования ВОЗ на COVID-19, в фонд Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation и организацию Gavi, the Vaccine Alliance. Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица содействовать этим усилиям», — подчеркивается в документе.

Ранее в этот же день журналисты кремлевского пула опубликовали фотографию президента России Владимира Путина, который принимает участие в первом в истории виртуальном саммите «большой двадцатки».

Председателем G20 в этом году является Саудовская Аравия, в связи с этим король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд первым взял слово. Монарх зачитал свою речь, а лидеры других стран и главы международных организаций наблюдали за ним на мониторах в своих кабинетах.

Владимир Путин присоединился к саммиту из своего кабинета в подмосковной резиденции, передает НСН. На конференции также присутствовали шерпа России в G20 Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

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По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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