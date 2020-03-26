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Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи

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Фото: Global Look Press
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Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи. Об этом в четверг, 26 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, вместе с главой государства в саммите с росcийской стороны принимают участие шерпа РФ в организации Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов, отмечает «РИА Новости».

Песков отметил, что фиксированной продолжительности у онлайн-саммита нет. По его завершению лидеры примут совместное заявление.

20 марта стало известно, что саммит «двадцатки» пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Это будет первый опыт проведения встречи G20 по видеосвязи. Также отмечалось, что темой саммита станет распространение коронавируса нового типа в мире.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире насчитывается более 487 тыс. заболевших, более 22 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент более 117 тыс. человек.

В России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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