Низкая плотность населения поможет ЯНАО в борьбе с коронавирусом

Отсутствие случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Ямало-Ненецком автономном округе обусловлено низкой плотностью населения. Об этом в четверг, 26 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главврача регионального Центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

«Почему мы имеем определенный оптимизм, проживая на Ямале? Первый момент — молодой средний возраст нашего населения. Второй момент... больше всего мы говорим о нашей низкой плотности населения. Это прекрасный фактор, который поможет нам сдержать распространение коронавируса», — сказал Токарев журналистам.

Он отметил, что эти факторы позволяют медицинскому сообществу в ЯНАО рассчитывать на успех в противодействии коронавирусной инфекции.

«Система здравоохранения Ямала готова. Всё, что необходимо для каждого из возможных сценариев, делается практически в круглосуточном режиме», — добавил Токарев.

Ямал остается одним из регионов РФ, где официально не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. По данным оперштаба, информирующего о ситуации с инфекцией, в ЯНАО госпитализированы из-за контактов с больными 22 человека, на карантине и в режиме самоизоляции находятся 839 человек. Режим повышенной готовности в регионе действует с 16 марта.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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