Ограничительные меры в регионах будут вводиться по решению оперштабов

Решения о введении ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2 в регионах будут основываться на мнении специалистов оперативных штабов. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь не важно мнение Кремля, здесь важно мнение оперштаба, мнение специалистов-эпидемиологов», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Ранее 26 марта стало известно о введении в Москве новых ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Рестораны, кафе и прочие предприятия общественного питания приостановят обслуживание в зале. Перестанут работать магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости, а также аптек. Сфера услуг также будет недоступна, в том числе парикмахерские и стоматологические кабинеты.

Чтобы ограничить посещение гражданами мест массового скопления людей во время нерабочей недели, в городе закроют парки, музеи-заповедники и музеи-усадьбы. Ранее аналогичную меру власти приняли по отношению к учреждениям культурно-досугового типа

На неделе с 30 марта по 3 апреля, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, свои обязанности продолжат выполнять сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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