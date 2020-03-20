Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле подтвердили проведение саммита G20 по видеосвязи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предстоящий саммит G20 пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заканчивается посадка: тысячи россиян оказались заблокированы за рубежом
Почему безопасных для туристов стран больше нет, а дорога домой превращается в тяжелое испытание

«Идет согласование и технических параметров, это будет первый опыт такой, и также содержательных параметров. Пока речь идет о проведении такого телесаммита для обсуждения одного вопроса — мер по противодействию коронавирусу», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, обсудят ли на саммите вопросы по нефти, пресс-секретарь ответил, что это будет зависеть от того, какие вопросы поднимут участники.

По словам Пескова, пока непонятно, будет саммит открытым или закрытым для СМИ. «Еще раз повторяю: опыт первый, уникальный. Вопросы освещения — пока мы даже до этого не доходили», — пояснил он.

Ранее, 16 марта, пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса сообщила, что Эр-Рияд планирует в ближайшее время провести срочный внеочередной саммит G20 в онлайн-формате, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

На следующий день в Кремле заявили, что не получали информации о проведении этого саммита по видеосвязи, и переадресовали вопрос журналистов о его проведении в МИД.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, началась в китайском Ухане в декабре. По данным Worldometer на 20 марта, в 182 странах мира заразились более 247 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал информацию об онлайн-встрече G20
Лидеры стран G7 проведут экстренную видеоконференцию по коронавирусу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020