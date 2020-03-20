В Кремле подтвердили проведение саммита G20 по видеосвязи

Предстоящий саммит G20 пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет согласование и технических параметров, это будет первый опыт такой, и также содержательных параметров. Пока речь идет о проведении такого телесаммита для обсуждения одного вопроса — мер по противодействию коронавирусу», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, обсудят ли на саммите вопросы по нефти, пресс-секретарь ответил, что это будет зависеть от того, какие вопросы поднимут участники.

По словам Пескова, пока непонятно, будет саммит открытым или закрытым для СМИ. «Еще раз повторяю: опыт первый, уникальный. Вопросы освещения — пока мы даже до этого не доходили», — пояснил он.

Ранее, 16 марта, пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса сообщила, что Эр-Рияд планирует в ближайшее время провести срочный внеочередной саммит G20 в онлайн-формате, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

На следующий день в Кремле заявили, что не получали информации о проведении этого саммита по видеосвязи, и переадресовали вопрос журналистов о его проведении в МИД.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, началась в китайском Ухане в декабре. По данным Worldometer на 20 марта, в 182 странах мира заразились более 247 тыс. человек.