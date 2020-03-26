Во ФСИН заявили об отсутствии случаев заражения коронавирусом в тюрьмах и СИЗО

В российских тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО) не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Отмечается, что руководством ФСИН принято решение о создании оперативного штаба ведомства, задачей которого будет координация действий всех подразделений УИС. Также будут созданы региональные штабы.

«Их основные функции — своевременное выявление, профилактика инфекции и создание всех необходимых условий для обеспечения лечения, дезинфекции, маршрутизации и размещения больных и контактных лиц», — рассказали в ведомстве.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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