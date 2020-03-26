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Опубликовано фото Путина с первого в мире виртуального саммита G20

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Журналисты кремлевского пула опубликовали фотографию президента России Владимира Путина, который в четверг, 26 марта, принимает участие в первом в истории виртуальном саммите «большой двадцатки». На снимке глава государства сидит за столом перед экраном, на который выводят высказывающихся глав государств. Встреча мировых лидеров посвящена мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

Председателем G20 в этом году является Саудовская Аравия, в связи с этим король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд первым взял слово. Монарх зачитал свою речь, а лидеры других стран и главы международных организаций наблюдали за ним на мониторах в своих кабинетах.

«Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях», — цитирует короля телеканал «360».

Владимир Путин присоединился к саммиту из своего кабинета в подмосковной резиденции, передает НСН. На конференции также присутствуют шерпа России в G20 Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

Встреча глав государств проходит в закрытом от журналистов режиме. Совместное заявление будет опубликовано после завершения саммита.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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