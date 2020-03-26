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Си Цзиньпин оценил усилия гендиректора ВОЗ в борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Китай придает большое значение работе генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ответном письме к Гебрейесусу.

«Мы высоко ценим усилия гендиректора ВОЗ в борьбе с распространением коронавируса в мире. Под вашим руководством ВОЗ активно способствует продвижению международного сотрудничества по противодействию эпидемической ситуации», — приводит слова из письма агентство Xinhua.

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Си Цзиньпин отметил, что КНР продолжит поддерживать Гебрейесуса и организацию в борьбе с пандемией.

По данным СМИ, 17 марта гендиректор ВОЗ направил Си Цзиньпину письмо, в котором он высоко оценил усилия Китая по сдерживанию распространения COVID-19 в стране.

Ранее в этот же день сообщалось, что за прошедшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные прибыли из-за границы.

24 марта сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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