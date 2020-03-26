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Си Цзиньпин призвал лидеров G20 объединить усилия по разработке вакцины от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Ju Peng
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Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы разработать вакцину от коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном саммите лидеров G20 в формате видеоконференции.

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«Международное сообщество должно активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии. Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля (заболевания ― Ред.), развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания», ― цитирует его ТАСС.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай призывает страны G20 к рациональной финансовой политике в условиях пандемии коронавируса, чтобы сохранить «глобальные производственные цепочки». Кроме того, по мнению председателя КНР, страны должны отменить налоговые и торговые пошлины, а также обеспечить свободное обращение товаров для содействия глобальной экономике.

Ранее в этот день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина от коронавируса будет готова не ранее, чем через год. Она подтвердила, что работа под созданием вакцины ведется специалистами во многих странах, в том числе в России, однако данный процесс является долгим и трудоемким.

Российские специалисты уже разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, сейчас проводятся их испытания. В частности, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже тестирует прототипы на лабораторных животных. Предположительно, внедрить препарат получится в IV квартале текущего года.

Разработка вакцины от Федерального медико-биологического агентства уже прошла первую фазу. Оставшиеся испытания должны завершиться к июню, а получение финального варианта препарата займет 11 месяцев.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 490 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли, вылечились более 118 тыс.

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