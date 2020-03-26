Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт допустил заражение COVID-19 от выздоровевших пациентов

0
Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пациенты, которые вылечились от коронавируса, могут оставаться его носителями и заражать других людей. Такую вероятность допустил вирусолог, директор центра изучения и исследований Безансона Филипп Гумберт 26 марта.

За стеклом: «Известия» посетили отделение для пациентов с COVID-19
Треть инфицированных больных в институте Склифосовского — люди пожилого возраста

Эксперт полагает, что даже после выписки пациента из больницы вирус SARS-CoV-2 может оставаться в его носоглотке, а значит, распространение инфекции продолжится.

«Такое происходит с носителями гепатита В и С. То есть можно иметь антитела к вирусу, но и одновременно сам вирус. Поэтому необходимо тестировать также и этих лиц, чтобы подтвердить это», — цитирует его «РИА Новости».

Микробиологи из Гонконга полагают, что инфицированный коронавирусом человек представляет наибольшую опасность для окружающих в первую неделю заболевания COVID-19, то есть с момента появления первых симптомов.

Накануне итальянские специалисты развеяли главный миф о коронавирусе. Вопреки распространенному мнению, что активность инфекции спадет со сменой сезона, то есть к лету, ученые полагают, что взаимосвязи между числом пациентов и климатическими условиями нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки, пишет «Газета.ру». 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал главный фактор в борьбе с коронавирусом в России
Эксперт рассказал о способах заражения хантавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020