Эксперт допустил заражение COVID-19 от выздоровевших пациентов

Пациенты, которые вылечились от коронавируса, могут оставаться его носителями и заражать других людей. Такую вероятность допустил вирусолог, директор центра изучения и исследований Безансона Филипп Гумберт 26 марта.

Эксперт полагает, что даже после выписки пациента из больницы вирус SARS-CoV-2 может оставаться в его носоглотке, а значит, распространение инфекции продолжится.

«Такое происходит с носителями гепатита В и С. То есть можно иметь антитела к вирусу, но и одновременно сам вирус. Поэтому необходимо тестировать также и этих лиц, чтобы подтвердить это», — цитирует его «РИА Новости».

Микробиологи из Гонконга полагают, что инфицированный коронавирусом человек представляет наибольшую опасность для окружающих в первую неделю заболевания COVID-19, то есть с момента появления первых симптомов.

Накануне итальянские специалисты развеяли главный миф о коронавирусе. Вопреки распространенному мнению, что активность инфекции спадет со сменой сезона, то есть к лету, ученые полагают, что взаимосвязи между числом пациентов и климатическими условиями нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки, пишет «Газета.ру». 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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