Эксперт рассказал о способах заражения хантавирусом

Хантавирус, первый случай смерти от которого зафиксировали ранее в Китае, передается от человека к человеку через кровь, а также человеку от грызунов. Об этом рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

По его словам, почти все хантавирусы передаются от человека к человеку только через вливание зараженной крови здоровому человеку. Нетесов заверил, что подобные инфекции «неплохо изучены», а летальные случаи происходят редко. Исключением является лишь очень редкий вирус легочного синдрома.

Хантавирусы встречаются в Китае, Корее, странах Европы и России, где ими ежегодно заражаются около 4–5 тыс. жителей. Как правило, на территории РФ инфекция чаще всего встречается в Башкортостане — в 1997 году в этом регионе были зафиксированы рекордные 20 тыс. случаев заражения.

«Человек заражается этим вирусом, как правило, во время сенокоса или во время уборки пожухлой травы, там, где много лесных грызунов или во время осенней уборки в дачных домиках. Заражение происходит от того, что грызуны выделяют этот вирус с фекалиями и с мочой, и когда все это высыхает, то превращается в пыль. Человек ворошит траву, пыль поднимается, люди ее вдыхают, что и приводит к заражению», — объяснил специалист ТАСС.

При этом через кашель и чихание дальше распространить этот вирус заболевший не может, отметил он.

Первый случай летального исхода от хантавируса был зафиксирован в Китае 24 марта — житель провинции Юньнань скончался во время поездки в автобусе. Нетесов отметил, что пока неизвестно, каким штаммом вируса заразился мужчина, однако для данной инфекции резкое ухудшение состояния не характерно.

«Известиям» в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН сообщили, что Россия занимает второе место после Китая по количеству подтвержденных случаев геморрагической лихорадки, вызванной хантавирусами. При заражении повышается температура тела, открываются внутренние кровотечения, отказывают почки.

Российскими специалистами данный патоген давно изучен. Для его лечения разработаны быстрые тесты, которые показывают результат в течение часа, и вакцина, которая пока не прошла клинические испытания.