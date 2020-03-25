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Вирусолог сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/TPG
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Выявленный в Китае хантавирус несет в себе меньше угроз для человека, чем коронавирус COVID-19. Об этом заявил вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

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Однако ученый отметил, что этот тип вирусов также является опасным.

«Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус COVID-19, хантавирусы не вызывают. Это опасные вирусы, однако таких последствий за ними не следует», — рассказал Альштейн в беседе с URA.RU.

Вирусолог пояснил, что поражение вирусом происходит через контакты с животными, а также через пыль, при этом основными переносчиками заболевания являются мыши-полевки и другие грызуны.

Ранее 25 марта в Китае зафиксировали первую смерть от хантавируса. Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 461 тыс. случаев заболевания, скончалась почти 21 тыс. человек, из больниц выписаны более 113 тыс. пациентов. В России диагностировано 658 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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