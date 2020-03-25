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В Нидерландах жертвами коронавируса за сутки стали 80 человек

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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В Нидерландах за последние сутки от заражения коронавирусной инфекцией скончались 80 человек. Об этом в среду, 25 марта, сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) страны.

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Общее количество жертв инфекции в стране достигло, по данным издания, 356 человек. Большинство умерших были в возрасте 80–84 лет.

Сообщается, что всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 6412 случаев заболевания. Мужчины с заражением коронавирусом поступают в местные больницы на 40–60% чаще, чем женщины. Умирают также чаще мужчины — 64%.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

По информации Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 435 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

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