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Профильные комитеты СФ поддержали ужесточение ответственности за нарушение карантина

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Профильные комитеты Совета Федерации одобрили законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом 25 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заключение конституционного комитета Совфеда.

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«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает представленный проект федерального закона <…> Комитет Совета Федерации по социальной политике поддерживает представленный законопроект», — говорится в документе.

Ранее в этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Ожидается, что во втором чтении этот документ дополнят санкциями за распространение фейковой информации о вирусе.

Кроме того, в случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию.

24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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