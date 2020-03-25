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Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

«Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», — сказал он.

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Однако этот показатель будет лучше среднемирового, поскольку в отдельных регионах падение составит почти 5%

Глава государства призвал помочь устойчивой работе малого, среднего бизнеса, чтобы работники сохранили свои места. В качестве меры он предложил предоставить таким компаниям отсрочку по кредитам, также на полгода.

В частности, если малому бизнесу не удастся избежать банкротства, то саму процедуру нужно сделать посильной и необременительной, отметил Путин.

С обращением к гражданам Путин выступил в среду, 25 марта. Как объяснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость выступления возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заверял, что власти окажут поддержку всем отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска, в первую очередь авиаперевозчикам и сфере туризма. В частности, планируется прямое субсидирование убытков и недопущение свертывания открытых кредитных линий банков.

Так, власти уже утвердили отсрочку по налогам и страховым взносам для этих сфер. Источник «Известий», близкий к правительству, полагает, что это может обойтись бюджету в 50 млрд рублей за I квартал.

19 марта правительство ввело для малого и среднего бизнеса мораторий по выплате страховых взносов на три месяца, а 20-го кабмин установил возможность для них временной отсрочки уплаты арендных платежей.

Ранее в марте была создана комиссия по повышению устойчивости экономики России. Минэкономразвития России уже разрабатывает план мероприятий по нейтрализации влияния вспышки коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112.

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