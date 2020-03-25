Обращение Путина в связи с коронавирусом. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступает с обращением к гражданам в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, необходимость выступления возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.