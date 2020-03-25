Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году

Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году. Об этом в среду, 25 марта, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, в регионах потребуются дотации и помощь федерального центра. «Проблемы коронавируса, его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведет к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономического роста», — сказал Кудрин.

Как добавил глава Счетной палаты, прогнозы уточняются.

Ранее в среду Банк России рекомендовал финансовым организациям оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых подтвердился диагноз коронавирус. Рекомендации входят в пакет мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии вируса, разработанных ЦБ.

Ранее в марте Росавиация допустила банкротство ряда перевозчиков из-за ситуации с COVID-19. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заверял, что власти окажут поддержку всем отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска, в первую очередь — авиаперевозчикам и сфере туризма.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались 19,1 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Число заразившихся коронавирусом в России по состоянию на 25 марта достигло 658 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели. Погибших нет.