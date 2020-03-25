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АКОРТ заверила в работе магазинов в обычном режиме на нерабочей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Магазины крупнейших торговых сетей продолжат работать в обычном режиме на следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Об этом сообщили Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) 25 марта.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

«Магазины торговых сетей — членов АКОРТ, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений в их работе не предусматривается», — приводит ТАСС заявление ассоциации.

В связи с распространением коронавируса во всех магазинах предприняты превентивные меры, добавили в АКОРТ.

В АКОРТ состоят крупнейшие ритейлеры, в том числе Х5, «Магнит», «Лента», «Ашан», Metro, O`Key Group, «Азбука вкуса», Globus, и другие, уточняет «Интерфакс».

коронавирусВ ходе обращения к россиянам 25 марта Путин объявил неделю с 30 марта нерабочей с сохранением заработной платы. Данная мера необходима для снижения скорости распространения коронавируса в России. Президент призвал граждан «побыть дома» и не «надеяться на авось», ведь «это может коснуться каждого».

Таким образом, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. При этом все структуры жизнеобеспечения — транспорт, органы власти, медицина — продолжат работу.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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