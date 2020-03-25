В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

В Китае мужчина скончался от хантавируса. Об этом сообщает во вторник, 24 марта, Global Times на своей странице в Twitter.

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.

Это первая зафиксированная смерть от этого вида инфекции.

По данным Independent, сообщения о новой вспышке, подобной коронавирусу SARS-CoV-2, распространились в последнее время в соцсетях, однако это сравнение некорректно.

Хантавирус не является новой инфекцией, он известен в течение десятилетий и достаточно изучен. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Он распространяется через укусы крыс и мышей. Мировая медицина гораздо лучше оснащена для борьбы с хантавирусом в сравнении с COVID-2019, включая разработанную вакцину.

Пугающие рассылки нацелены на то, чтобы посеять панику на фоне пандемии коронавируса. Однако хотя сообщение о смерти и является достоверным, речи о вспышке новой инфекции не идет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 423 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек, из больниц выписаны 109,1 тыс. пациентов. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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