В Китае за сутки от коронавируса умерли девять человек

Девять человек умерли за последние сутки от коронавируса COVID-19 в материковой части Китая, выявлено 47 новых случаев заражения, все они ввозные. Об этом в среду, 25 марта, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что выздоровел 491 пациент.

Таким образом, всего в Китае было выявлено 81 212 случаев заболевания, в настоящий момент в медучреждениях проходят курс лечения 4,3 тыс. человек, состояние 1,4 тыс. больных оценивается как тяжелое, 3281 — скончались, передает «РИА Новости».

Кроме того, в настоящее время по стране зарегистрированы еще 134 случая с подозрением на COVID-19.

Накануне сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.