Представитель Далай-ламы заявил о показавшем непостоянность коронавирусе

Пандемия коронавируса показала миру, что такое непостоянность, причинно-следственные связи и как нужно развивать осознанность и любовь. Об этом 24 марта заявил представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«Пандемия нанесла мощный удар по мировому сообществу, изменив ход нашей повседневной жизни и лишив нас какой-либо уверенности в завтрашнем дне. Она породила страх, беспокойство, стресс и все мыслимые и немыслимые разрушительные эмоции, которые захлестнули нас с головой», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 21 марта, Далай-лама призвал человечество к совместной борьбе с пандемией коронавируса и рекомендовал буддистам начитывать мантры Будды Медицины и Зеленой Тары. Ринпоче уточнил, что мантры не являются средством борьбы с пандемией, а призваны очистить тела, речи и умы, а также вернуть в нас «любовь и сострадание ко всем формам жизни».

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.