Прямой эфир
Сюжет:

Представитель Далай-ламы заявил о показавшем непостоянность коронавирусе

0
Фото: ТАСС/Санджи Убушиев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса показала миру, что такое непостоянность, причинно-следственные связи и как нужно развивать осознанность и любовь. Об этом 24 марта заявил представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19
Сколько продлится карантин на зарубежные поездки

«Пандемия нанесла мощный удар по мировому сообществу, изменив ход нашей повседневной жизни и лишив нас какой-либо уверенности в завтрашнем дне. Она породила страх, беспокойство, стресс и все мыслимые и немыслимые разрушительные эмоции, которые захлестнули нас с головой», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 21 марта, Далай-лама призвал человечество к совместной борьбе с пандемией коронавируса и рекомендовал буддистам начитывать мантры Будды Медицины и Зеленой Тары. Ринпоче уточнил, что мантры не являются средством борьбы с пандемией, а призваны очистить тела, речи и умы, а также вернуть в нас «любовь и сострадание ко всем формам жизни».

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

коронавирус

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представитель Далай-ламы дал совет по мантрам на фоне коронавируса
Далай-лама рассказал о способе борьбы с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020