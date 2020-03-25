Более 20 тыс. человек с коронавирусом умерли в мире

С начала эпидемии нового коронавируса в мире скончались 20 тыс. 499 заразившихся им человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который занимается соответствующими подсчетами, в среду, 25 марта.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в Италии, где умерло 6 тыс. 820 зараженных. На втором месте по смертности Испания — 3 тыс. 434 человека. В китайской провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, зафиксировано 3 тыс. 163 смерти.

По данным университета, всего в мире коронавирус выявили у 451 тыс. 355 человек. Наибольшее число зараженных в Китае — 81 тыс. 661 человек, в Италии инфекцию нашли у 74 тыс. 386 человек, в США выявили 60 тыс. 115 случаев заражения». При этом сообщается, что вылечились от заболевания 112 тыс. 982 человека.

23 марта итальянские власти заявили, что смертность от коронавируса два дня подряд снижается: после рекордных 793 человек 21 марта была зафиксирована сначала 651 смерть, а на следующий день — 602. Это не победа, но уже свет в конце тоннеля, отметили они.

24 марта сообщалось, что в Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. В тот же день власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года, пишет «Газета.ру». По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 452 тыс. случаев заболевания, скончались 200 тыс. человек, выздоровели более 113 тыс.