683 больных коронавирусом умерли за сутки в Италии. 1036 человек выздоровели, сообщил на брифинге глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Всего в Италии было выявлено 74 386 случаев коронавируса (включая умерших и выздоровевших). 57 521 человек больны на данный момент, передает RAI. Это на 5210 больше, чем днем ранее. Специалисты отметили, что прирост новых случаев замедляется.

23 марта итальянские власти заявили, что смертность от коронавируса два дня подряд снижается: после рекордных 793 человек 21 марта была зафиксирована сначала 651 смерть, а на следующий день — 602. Это не победа, но уже свет в конце тоннеля, отметили они.

24 марта сообщалось, что в Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. В тот же день власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года, пишет «Газета.ру». По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 445 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,7 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658, два пациента скончались.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 452 тыс. случаев заболевания, скончались 200 тыс. человек, выздоровели более 113 тыс.