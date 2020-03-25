Трюдо анонсировал пособия для граждан Канады

Жители Канады начнут получать пособия по чрезвычайным ситуациям в связи с пандемией коронавируса в начале апреля. Об этом в среду, 25 марта, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

По его словам, парламент Канады одобрил выделение из бюджета страны на помощь канадцам 82 млрд канадских долларов ($58 млрд).

«Мы пытаемся помочь людям как можно быстрее. Мы надеемся, что эта система [выплат] будет запущена до 6 апреля», приводит его слова телеканал CBC.

Трюдо отметил, что канадцы, потерявшие работу из-за пандемии, в течение четырех месяцев будут получать пособие в размере 2 тыс. канадских долларов (примерно $1,4 тыс.).

Кроме того, выплаты предусмотрены для инфицированных коронавирусом, находящимся на карантине, вынужденным находиться дома с детьми.

21 марта сообщалось, что правительство Канады не исключает возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в Канаде зарегистрировано 2923 случая заражения вирусом, из них 28 летальные.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.