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В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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В Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Департамент гражданской защиты страны во вторник, 23 марта.

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Отмечается, что в последние два дня наблюдается снижение смертности. В понедельник сообщалось о 602 погибших, в воскресенье — о 650. Самый высокий показатель с момента обнаружения инфекции в феврале был отмечен в субботу — 793 человека. Общее число скончавшихся от инфекции — 6820 человек, отмечает «Газета.ру».

На сегодняшний день в стране зафиксированы 69 176 случаев заражения, включая 8326 вылечившихся и погибших.

Наибольшее количество летальных исходов насчитывается в северной области Ломбардия: в общей сложности там было зафиксировано 30 703 случая заболевания, погибли 4178 инфицированных.

Ранее во вторник власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 409 тыс. случаев заболевания, скончались 18,2 тыс. человек.

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