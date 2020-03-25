Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат. Об этом в среду, 25 марта, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на официального представителя немецкого лидера Штеффена Зайберта.

«Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный», ― цитирует его телеканал.

23 марта сообщалось, что первый тест канцлера Германии оказался отрицательным. Меркель сдала тест на коронавирус ранее в тот же день. По ее словам, на это ее побудили «рекомендации Института Роберта Коха». Меркель подчеркнула, что тест на коронавирус может показать, что подобная инфекция может затронуть любого человека.

22 марта Ангела Меркель отправилась на добровольный домашний карантин, поскольку за несколько дней до этого она контактировала с врачом, у которого нашли новое заболевание.

В настоящее время в Германии, согласно данным Worldometer, зафиксировано 35 740 случаев заражения коронавирусом, при этом 186 человек скончались, 3540 ― выздоровели.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом (SARS-CoV-2), произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 452 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 20 тыс. пациентов умерли, вылечились более 113 тыс.