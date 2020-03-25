Немецкие медики назвали средний возраст погибших от коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Виланд на пресс-конференции в Берлине рассказал о среднем возрасте пациентов группы риска при коронавирусе, жертв инфекции, а также о симптомах, которые были выявлены у больных.

По его словам, средний возраст заболевших составляет 45 лет, погибших — 82 года. Также Виланд отметил, что мужчины заболевают чаще (57% от общего числа). Основными симптомами заболевания являются кашель (наблюдается у 55% инфицированных) и температура (у 40%), пишет «Федеральное агентство новостей».

При этом глава института уточнил, что данные статистики по заболевшим и умершим от вируса в Германии являются неполными, так как не все ведомства и не из всех немецких земель предоставили исследователям информацию.

24 марта сообщалось, что в Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 30 тыс. человек. Накануне первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на инфицирование дал отрицательный результат. В ближайшие несколько дней ей предстоит пройти еще несколько проверок. По словам политика, сдать анализ ее побудили «рекомендации Института Роберта Коха».

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что врач, который делал Меркель в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. В тот же день канцлер объявила об ужесточении карантинных мер по всей Германии.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 387 тыс. случаев заболевания, скончались 16,7 тыс. человек. В ФРГ скончались 132 пациента, еще 422 выздоровели.