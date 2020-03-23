Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель дал отрицательный результат. Об этом заявил официальный представитель немецкого лидера Штеффен Зайберт телеканалу n-tv в понедельник, 23 марта.

«Результат сегодняшнего теста отрицательный», ― рассказал Зайберт. Он отметил, что Меркель предстоит пройти еще дополнительные тестирования на COVID-19.

Ангела Меркель сдала тест на коронавирус 23 марта. По ее словам, на это канцлера побудили «рекомендации Института Роберта Коха». Меркель подчеркнула, что тест на коронавирус может показать, что подобная инфекция может затронуть любого человека.

Накануне, 22 марта, Ангела Меркель отправилась на добровольный домашний карантин, поскольку за несколько дней до этого она контактировала с врачом, у которого нашли новое заболевание.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 351 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. В Германии зафиксировали 27 546 случаев, из них 115 скончались, еще 422 выздоровели.