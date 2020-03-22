В Германии ужесточили правила карантина

Власти Германии запретили собираться больше двух в общественных местах в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель, исключения будут сделаны только для семей численностью более двух человек.

«Пребывание в общественном пространстве допускается одному, с другим человеком или с семьей», — цитирует ее «Интерфакс» 22 марта. Меркель отметила, что эти правила нужны, чтобы замедлить распространение инфекции.

По ее словам, в Германии последовательно сокращают общественную жизнь и социальные контакты. Канцлер ФРГ добавила, что власти хотят, чтобы по всей стране были одинаковые правила.

Граждан Германии призвали свести к минимуму встречи, а также отказаться от больших компаний как дома, так и на улице. В общественном пространстве рекомендовали поддерживать дистанцию в «1,5, а лучше 2 м между людьми».

Представители правопорядка будут отслеживать нарушения, в отношении нарушивших запреты будут применяться санкции.

Власти Германии разрешили ходить на работу, а также заниматься спортом индивидуально на открытом воздухе с соблюдением указанных правил. Они будут действовать две недели.

Из общественных учреждений будут работать только медицинские. Ресторанам разрешено работать в режиме доставки, салоны татуировок и парикмахерские будут закрыты.

По состоянию на 22 марта, в Германии инфицированы коронавирусом 18 610 человек, 55 человек умерли.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.