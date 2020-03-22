Прямой эфир
Сюжет:

В Германии ужесточили правила карантина

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Германии запретили собираться больше двух в общественных местах в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель, исключения будут сделаны только для семей численностью более двух человек.

Без права на поддержку: США усложнили Ирану борьбу с коронавирусом
Вашингтон на фоне пандемии ввел новые санкции против исламской республики

«Пребывание в общественном пространстве допускается одному, с другим человеком или с семьей», — цитирует ее «Интерфакс» 22 марта. Меркель отметила, что эти правила нужны, чтобы замедлить распространение инфекции.

По ее словам, в Германии последовательно сокращают общественную жизнь и социальные контакты. Канцлер ФРГ добавила, что власти хотят, чтобы по всей стране были одинаковые правила.

Граждан Германии призвали свести к минимуму встречи, а также отказаться от больших компаний как дома, так и на улице. В общественном пространстве рекомендовали поддерживать дистанцию в «1,5, а лучше 2 м между людьми».

Представители правопорядка будут отслеживать нарушения, в отношении нарушивших запреты будут применяться санкции.

Власти Германии разрешили ходить на работу, а также заниматься спортом индивидуально на открытом воздухе с соблюдением указанных правил. Они будут действовать две недели.

Из общественных учреждений будут работать только медицинские. Ресторанам разрешено работать в режиме доставки, салоны татуировок и парикмахерские будут закрыты.

По состоянию на 22 марта, в Германии инфицированы коронавирусом 18 610 человек, 55 человек умерли.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель рассказала о влиянии коронавируса на ее жизнь
В Германии замедлилось распространение коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020