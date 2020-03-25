Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44

Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

По его словам, за прошедшие сутки было сделано более 3,9 тыс. тестов на коронавирус, 343 случая подтвердились (прежний показатель — 1529). Скончались еще семь человек, из которых шесть были пожилыми.

Ранее 24 марта власти Турции ввели ограничение на количество покупателей в магазинах и пассажиров в автобусах из-за угрозы распространения коронавируса.

19 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем отношении к неготовности стран Запада бороться с распространением эпидемии коронавирусной инфекции.

18 марта Эрдоган объявил о введении пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом. В частности, они касаются поддержки предпринимателей и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за распространения эпидемии. На эти цели выделено около $15,5 млрд.

11 марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.