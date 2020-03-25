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Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44

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Фото: Global Look Press/Akin Celiktas
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Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, за прошедшие сутки было сделано более 3,9 тыс. тестов на коронавирус, 343 случая подтвердились (прежний показатель — 1529). Скончались еще семь человек, из которых шесть были пожилыми.

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Ранее 24 марта власти Турции ввели ограничение на количество покупателей в магазинах и пассажиров в автобусах из-за угрозы распространения коронавируса.

19 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем отношении к неготовности стран Запада бороться с распространением эпидемии коронавирусной инфекции.

18 марта Эрдоган объявил о введении пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом. В частности, они касаются поддержки предпринимателей и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за распространения эпидемии. На эти цели выделено около $15,5 млрд.

11 марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.

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