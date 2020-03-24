Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на острове Пасхи

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован на острове Пасхи в Тихом океане. Об этом сообщил CNN Chile во вторник, 24 марта.

По предварительный данным, вирус обнаружен у взрослого пациента, он находится в стабильном состоянии. На данный момент власти острова уточняют, с кем заболевший мог контактировать.

Остров Пасхи является территорией Чили и считается самым удаленным населенным островом в мире. Власти отмечают, что за прошедшие сутки зафиксировано 764 подтвержденных случая в Чили и США. Зарегистрировано более ста смертей.

23 марта в Чили также произошла вторая смерть от коронавируса,это была «пожилая взрослая женщина, у которой был рак». В Южной Америке больше всего пострадала Бразилия, где уже 34 погибших и 1891 зараженных.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.