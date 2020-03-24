В Турции ограничили число людей в транспорте и магазинах

Власти Турции ввели ограничение на количество покупателей в магазинах и пассажиров в автобусах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает МВД страны.

«Все рынки будут работать с 9:00 до 21:00 в провинциях и районах. Максимальное количество клиентов на рынке будет составлять одну десятую от общей площади (исключая склады, административные офисы и т. д.), где обслуживают клиента напрямую. Например, если площадь рынка, предлагаемая покупателям, составляет 100 кв. м, одновременно будет максимум 10 покупателей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на входе в каждый рынок будет размещена табличка, сколько человек рынок способен принять. Новые покупатели смогут войти только после того, как продавец обслужит клиента перед ним.

Общественный транспорт сможет принимать только 50% от пассажиропотока, указанного в лицензии. Кроме того, люди не должны сидеть рядом друг с другом, а только на отдельных местах.

19 марта турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал о своем отношении к неготовности стран Запада бороться с распространением эпидемии коронавирусной инфекции.

18 марта Эрдоган объявил о введении пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом. В частности, они касаются поддержки предпринимателей и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за распространения эпидемии. На эти цели выделено около $15,5 млрд.

11 марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

На текущий момент в Турции зафиксировано 1529 случаев заражения коронавирусом. Скончались 37 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.