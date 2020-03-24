Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает портал ERR.

«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка. Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих [компонентов] у нас сегодня очевидные проблемы», -—заявила она

Эстонский лидер подчеркнула, что Еврокомиссии необходимо обеспечить должное выполнение обозначенных договоренностей. «Я думаю, что нам нужно настойчиво говорить со своими партнерами, союзниками, соседями и с самой Еврокомиссией, как обеспечить, чтобы товары не застревали на границах», — отметила Кальюлайд.

Она подчеркнула готовность многих стран пропускать товары через границы и привела пример Германии, которая активно сотрудничает с Эстонией. ФРГ позволила многим эстонцам пересечь немецко-польскую границу и вернуться домой. Эта договоренность стала результатом совместных переговоров стран, а не действий Евросоюза.

«Так что у многих людей сейчас есть много вопросов по поводу солидарности в Европейском союзе. Но я надеюсь, что мы все вместе это уладим, но только все вместе. Еще раз повторю, что ЕС — это не вещь в себе, а союз наших национальных государств», — резюмировала Кальюлайд.

23 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, как меры по приостановке распространения коронавируса на территории ЕС привели к замедлению транспортной системы содружества. Пробки на некоторых участках на границах Евросоюза достигли 40 км, а время ожидания пересечения в этих местах составляло до 18 часов.

Ранее, 16 марта, Еврокомиссия предложила ввести временный запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней за исключением неотложных поездок. В настоящий момент большинство стран ЕС закрыли свои границы, а также ввели ряд ограничений на внутренние передвижения.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Эстонии к настоящему моменту зафиксировано 352 случая заражения новым типом коронавируса, из больниц выписаны четверо пациентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По сведениям Worldometer, в мире насчитывается более 382,1 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились.